Бывшего инженера «Башкирэнерго» за коммерческий подкуп осудили на шесть лет «условки»

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Подсудимый признал свою вину. Дюртюлинский районный суд назначил ему шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, на три года лишил права занимать руководящие должности в предприятиях в сфере функционирования электросетевого и технологического хозяйства, а также конфисковал полученные преступным путем деньги. Приговор еще не вступил в законную силу.