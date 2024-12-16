Бывшего инженера «Башкирэнерго» за коммерческий подкуп осудили на шесть лет «условки»

В Дюртюлинском районе Башкирии перед судом предстал бывший инженер территориального подразделения «Башкирэнерго». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.
Согласно версии следствия, с января 2020 по февраль текущего года мужчина получал от троих местных жителей деньги за указание недостоверных показателей о потребленной электроэнергии. Средства передавались лично и перечислялись на банковский счет обвиняемого. Размер вознаграждения составлял от 24 до 151 тысяч рублей. Таким образом, экс-инженер получил более 320 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Подсудимый признал свою вину. Дюртюлинский районный суд назначил ему шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, на три года лишил права занимать руководящие должности в предприятиях в сфере функционирования электросетевого и технологического хозяйства, а также конфисковал полученные преступным путем деньги. Приговор еще не вступил в законную силу.
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