Юрий Шалабаев поздравил со 103-летием участника Великой Отечественной войны

На день рождения Николая Федоровича Шишкина собралась вся семья, — а это четыре поколения нижегородцев. У самой младшей правнучки ветерана разница в возрасте с прадедом ровно 100 лет. Как рассказала дочь Николая Федоровича Шишкина Валентина Турубанова, на день рождения отца собрались «самые хорошие и верные его друзья, которые стали и моими друзьями». «Когда мы готовились к этому мероприятию, папа подготовил список приглашенных из более чем 100 человек. Я этот список немного подкорректировала. Когда он посмотрел мой список и не увидел некоторых, то спросил: “А почему ты Лидочку и Танечку не пригласила?”. Я пообещала, что на 105-летний юбилей приглашу всех друзей из его записной книжки!», — отметила Валентина Турубанова. На праздник пришли и новые знакомые Николая Федоровича — режиссер и композитор фильма о ветеране, который снимали весь 2024 год, Пётр Корягин. В начале праздничного вечера фрагменты фильма показали собравшимся гостям. «Для меня этот фильм — это такое живое, настоящее переживание, переживание счастья от встречи с таким человеком. Когда я познакомился с Николаем Фёдоровичем, я понял, что невозможно про него не снять фильм. Сегодня мы показали первые кадры фильма, военно-историческую часть воспоминаний фронтовика, но впереди, конечно, ещё большая работа. Я надеюсь, что полноценная премьера фильма состоится в год 80-летия Победы», — заявил Пётр Корягин.