Гоша Куценко рассказал, что Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»

«Он меня узнал и говорит: “Гоша, привет, как ты? Я собираюсь снимать “Бесславных ублюдков”. Там должен быть русский”», — поделился Куценко в «Шоу Воли». По словам исполнителя, он даже договорился отмечать с Тарантино Новый год, но внезапно режиссеру сообщили, что для него найден рейс. Квентин пообещал, что заберет с собой Гошу и его команду из восьми человек. Однако, пока актер ходил за друзьями, самолет кинематографиста улетел. «Друзья сказали мне: “Проснись”. И мне никто не поверил», — посетовал Куценко.