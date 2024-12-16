Александр Беглов: Более 30 тысяч кубометров снега утилизировано за выходные

Погода в Петербурге на минувших выходных резко изменилась. Снегопады начались в субботу, 14 декабря, и не прекращаются до сих пор. Поэтому коммунальные службы стали работать в круглосуточном режиме. За два дня они вывезли из города 31,5 тысячи кубометров снега, из них 28 тысяч кубометров было утилизировано в минувшие сутки. Специалисты продолжают чистить Северную столицу и сейчас. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.