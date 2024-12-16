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«Если Родина скажет». Первая женщина-космонавт Беларуси Василевская высказалась о еще одном полете в космос

Первая женщина-космонавт Беларуси Василевская готова снова лететь в космос.

Источник: Комсомольская правда

Первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская высказалась о возможности еще одного полета в космос, передает БелТА.

Так, на девятом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Беларуси Марина Василевская ответила на вопрос журналистов о возможности ее второго полета в космос. Герой Беларуси ответила, что на данный момент у нее нет таких планов, однако и не исключила такую вероятность.

— Если Родина скажет лететь — полетим. А пока много работы на Земле, и мы ею будем заниматься, — резюмировала космонавт.

Здесь мы ранее писали топ фактов о Марине Василевской, первой белоруске которая покорила космос: «Верит во Вселенную, мечтает взлететь выше неба и любит садоводство».

Ранее мы писали, что кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ.

Тем временем Москалькова предложила создать трибунал Союзного государства Беларуси и России.