«Если Родина скажет». Первая женщина-космонавт Беларуси Василевская высказалась о еще одном полете в космос

Так, на девятом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Беларуси Марина Василевская ответила на вопрос журналистов о возможности ее второго полета в космос. Герой Беларуси ответила, что на данный момент у нее нет таких планов, однако и не исключила такую вероятность.