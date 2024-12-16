Нижегородские приставы выдворили из РФ еще 38 иностранцев

Среди них 27 граждан Узбекистана, пять граждан Таджикистана, три гражданина Кыргызстана и по одному гражданину Азербайджана, Туркменистана и Кубы. В отношении всех иностранцев есть вступившие в силу решения суда Поводом для выдворения в основном стало нарушение сроков пребывания в РФ, либо нарушение правил трудовой деятельности.