Нижегородские приставы выдворили из РФ еще 38 иностранцев

Среди них 27 граждан Узбекистана, пять граждан Таджикистана, три гражданина Кыргызстана и по одному гражданину Азербайджана, Туркменистана и Кубы. В отношении всех иностранцев есть вступившие в силу решения суда Поводом для выдворения в основном стало нарушение сроков пребывания в РФ, либо нарушение правил трудовой деятельности.
Нижегородские приставы доставили нарушителей до пункта пропуска через госграницу, препроводив всех граждан до аэропорта Москвы.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с начала года из Нижегородской области выдворили почти 1,9 тыс. иностранцев.