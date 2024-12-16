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Нижегородские приставы выдворили из РФ еще 38 иностранцев

Еще 38 иностранцев выдворили из РФ нижегородские приставы. Как уточнили в региональном УФССП, теперь выдворенным мигрантам нельзя въезжать в Россию в течение пяти лет.

Источник: Коммерсантъ

Среди них 27 граждан Узбекистана, пять граждан Таджикистана, три гражданина Кыргызстана и по одному гражданину Азербайджана, Туркменистана и Кубы. В отношении всех иностранцев есть вступившие в силу решения суда Поводом для выдворения в основном стало нарушение сроков пребывания в РФ, либо нарушение правил трудовой деятельности.

Нижегородские приставы доставили нарушителей до пункта пропуска через госграницу, препроводив всех граждан до аэропорта Москвы.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с начала года из Нижегородской области выдворили почти 1,9 тыс. иностранцев.