Часть Судака останется без газа 19 декабря

В связи с плановыми работами с 8:30 до 13:00 будут отключены: АО «ТОК “Судак”, ООО “ТБ “Восход” и отель “Ателика Горизонт Судак”. Также газ не будет подаваться по следующим адресам: ул. Морская, ул. Рыбачья, кв. Перчемный, кв. Хале, ул. Киевская, ул. Можжевеловая, ул. Якова Кушнира, кв. Акрополь, ул. Консульская, ул. Ленина, кв. Юго-Западный, ул. Пограничников, ул. Истрашкина, ул. Шоссе Туристов.