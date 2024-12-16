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Часть Судака останется без газа 19 декабря

В Судаке временно приостановят подачу газа.

Источник: Комсомольская правда

В Судаке 19 декабря несколько бытовых предприятий и улиц временно останутся без газа. Об этом предупреждает предприятие «Крымгазсети».

В связи с плановыми работами с 8:30 до 13:00 будут отключены: АО «ТОК “Судак”, ООО “ТБ “Восход” и отель “Ателика Горизонт Судак”. Также газ не будет подаваться по следующим адресам: ул. Морская, ул. Рыбачья, кв. Перчемный, кв. Хале, ул. Киевская, ул. Можжевеловая, ул. Якова Кушнира, кв. Акрополь, ул. Консульская, ул. Ленина, кв. Юго-Западный, ул. Пограничников, ул. Истрашкина, ул. Шоссе Туристов.

Запустить газ в газораспределительное оборудование планируется в тот же день, ориентировочно в 13:00. Для этого необходимо обеспечить стопроцентный доступ к газовому оборудованию.