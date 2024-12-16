Из Калининграда в Советск хотят запустить ретропоезд со стилизованными вагонами

— Мы обсуждали три новых направления. В Советск хотели вернуть ретропоезд. И железная дорога тоже в эту сторону смотрит очень оптимистично, что можно будет привезти два локомотива в ректроформате и запустить ретропоезд уже даже со стилизованными вагонами, а не просто с самим локомотивом. Этот проект активно прорабатываем, — сказал Андрей Ермак.