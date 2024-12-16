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Из Калининграда в Советск хотят запустить ретропоезд со стилизованными вагонами

Также поезд планируют пустить в Черняховск и Багратионовск.

Источник: Правительство Калининградской области

В 2025 году в Калининградской области могут появиться три новых железнодорожных маршрута: в Советск, Черняховск и Багратионовск. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сказал в прямом эфире ЦУР 16 декабря.

Министр отметил, что власти проводили специальное совещание.

— Мы обсуждали три новых направления. В Советск хотели вернуть ретропоезд. И железная дорога тоже в эту сторону смотрит очень оптимистично, что можно будет привезти два локомотива в ректроформате и запустить ретропоезд уже даже со стилизованными вагонами, а не просто с самим локомотивом. Этот проект активно прорабатываем, — сказал Андрей Ермак.

Он также отметил, что такой поезд может связать Калининград с Черняховском и Багратионовском. Планы на эти три маршрута касаются 2025 года.

— Если это получится, то три новых маршрута у нас будет, — сказал министр.

Помимо этого, в летнем сезоне 2025 года, будет традиционно ходить поезд в Железнодорожный и Краснолесье.