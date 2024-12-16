Из Калининграда в Советск хотят запустить ретропоезд со стилизованными вагонами

В 2025 году в Калининградской области могут появиться три новых железнодорожных маршрута: в Советск, Черняховск и Багратионовск. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сказал в прямом эфире ЦУР 16 декабря.
Министр отметил, что власти проводили специальное совещание.
— Мы обсуждали три новых направления. В Советск хотели вернуть ретропоезд. И железная дорога тоже в эту сторону смотрит очень оптимистично, что можно будет привезти два локомотива в ректроформате и запустить ретропоезд уже даже со стилизованными вагонами, а не просто с самим локомотивом. Этот проект активно прорабатываем, — сказал Андрей Ермак.
Он также отметил, что такой поезд может связать Калининград с Черняховском и Багратионовском. Планы на эти три маршрута касаются 2025 года.
— Если это получится, то три новых маршрута у нас будет, — сказал министр.
Помимо этого, в летнем сезоне 2025 года, будет традиционно ходить поезд в Железнодорожный и Краснолесье.