Хакеры атаковали виртуальные сервисы СПбГУ

Попасть на сайт Санкт-Петербургского госуниверситета 16 декабря не получится. Вместо привычной страницы вуза там появляется плашка с предупреждением, в котором говорится, что виртуальные серверы СПбГУ атаковали неизвестные. Зачем хакерам потребовалось взламывать сайт местного университета, сейчас выясняют сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности.