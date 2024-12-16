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Хакеры атаковали виртуальные сервисы СПбГУ

Сайт Санкт-Петербургского госуниверситета временно недоступен.

Источник: Комсомольская правда

Попасть на сайт Санкт-Петербургского госуниверситета 16 декабря не получится. Вместо привычной страницы вуза там появляется плашка с предупреждением, в котором говорится, что виртуальные серверы СПбГУ атаковали неизвестные. Зачем хакерам потребовалось взламывать сайт местного университета, сейчас выясняют сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности.

— После атаки произошел сбой в работе локальной вычислительной сети и серверной инфраструктуры. Сейчас отсутствует доступ к некоторым информационным системам и сервисам СПбГУ. Сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование, — указано в сообщении, которое появляется при открытии сайта вуза.

Кроме того, проректор по безопасности Дмитрий Грязнов обратился к правоохранителям из-за порчи государственного имущества.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить доступ к сервисам. Ожидается, что это произойдет в течение дня.

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