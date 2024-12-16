Гранатометчик Михаил Гладких из Слюдянки погиб в зоне СВО

Михаил Гладких из Слюдянки героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского поселения.
Михаил родился в Хабаровске, в Слюдянку переехал вместе с родителями, когда пошел в школу. Увлекался спортом, любил природу, часто ходил в походы по Байкалу и тайге. Создал крепкую семью, у него родилась дочка.
— Михаила знали как приветливого, работящего парня. В городе он обрёл много друзей, был открытым и общительным. В армии не служил по причине ограничения здоровья, но тяготел к военной службе. Контракт заключил в августе 2023 года, был гранатометчиком в штурмовой роте, — поделились в администрации.
35-летний мужчина получил серьезное ранение, прошел долгое лечение и реабилитацию, в июне 2024 вернулся в зону СВО. Погиб 4 октября, его захоронят с воинскими почестями на Аллее героев в пади Талая города Слюдянки. О дате и месте прощания еще ничего не известно, всю информацию сообщат позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО Русланом Эргашовым простились в Тулуне.