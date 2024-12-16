Гранатометчик Михаил Гладких из Слюдянки погиб в зоне СВО

— Михаила знали как приветливого, работящего парня. В городе он обрёл много друзей, был открытым и общительным. В армии не служил по причине ограничения здоровья, но тяготел к военной службе. Контракт заключил в августе 2023 года, был гранатометчиком в штурмовой роте, — поделились в администрации.