МИД заявил, что «Орешник» — превентивная мера для желающих воевать с Беларусью

В частности, замглавы Министерства иностранных дел Юрий Амбразевич обратил внимание, что НАТО постоянно наращивает присутствие своих войск вблизи Беларуси. Поэтому он назвал размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории республики превентивной мерой для тех, кто собрался воевать с Беларусью.