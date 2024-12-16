МИД заявил, что «Орешник» — превентивная мера для желающих воевать с Беларусью

В Министерстве иностранных дел сказали, что российский ракетный комплекс «Орешник» является превентивной мерой для желающих воевать против Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
В частности, замглавы Министерства иностранных дел Юрий Амбразевич обратил внимание, что НАТО постоянно наращивает присутствие своих войск вблизи Беларуси. Поэтому он назвал размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории республики превентивной мерой для тех, кто собрался воевать с Беларусью.
Дипломат заметил, что Минск не может не беспокоить накапливание военного потенциала НАТО, наращивание войск Альянса вблизи границ страны на западном направлении. И добавил, что это вызывает дополнительный рост напряженности.
— Нас не может не беспокоить этот факт, — указал он.
А затем Амбразевич сказал, что именно на основании данных фактов президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину, попросив разместить в Беларуси новейший ракетный комплекс «Орешник».
— Это превентивная мера для того, чтобы успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, как отметил президент, — прокомментировал представитель белорусской дипломатии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о местах размещения ракетного комплекса «Орешник». И также белорусский лидер дал отдельное поручение по ракетному комплексу «Орешник» в Беларуси.
Между тем МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси. Но еще МИД Беларуси заявил, что растет запрос решения украинского конфликта дипломатией.