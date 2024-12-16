Глава Администрации президента Крутой заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой 16 декабря в Витебске после проведения штаба по ЧП из-за пожара в ТЦ «Беларусь» 13 декабря, отвечая на вопросы журналистов заявил, что горевший торговый центр скорее всего снесут. Фрагмент видео с его комментарием опубликовал телеграм-канал Витебского горисполкома.
Дмитрий Крутой отметил, что серьезно пострадали в том числе перекрытия, и здание вообще 1972 года (ранее там находился кинотеатр).
«Учитывая техническое состояние здания, оно будет скорее всего подлежать сносу. На этом месте и властями Витебска и властями области будет предложено сделать другой объект более соответствующий центральной части города», — отметил Дмитрий Крутой.
Глава Администрации президента напомнил, что перепланировка кинотеатра под торговый центр началась в 2006 году.
«Сейчас эти документы тоже изымаются, изучаются, кто принимал эти решения, кто давал эти разрешения, а потом их продлял и узаконивал», — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Кстати, глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (все подробности здесь).
Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал и о пострадавших 13 декабря на пожаре в ТЦ Витебска: «В реанимации женщина на ИВЛ и спасатель» (здесь подробнее).