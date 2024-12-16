Водителей предупреждают об уборке снега с крыш на платных парковках Петербурга

Как сообщается на сайте городских парковок, в понедельник, 16 декабря, будут очищать от снега кровли домов по 124 адресам в Петроградском районе и по 22 адресам в Центральном районе. В частности, будут убирать снег на Большой Монетной и Большой Пушкарской улицах, на Большом проспекте П. С., Каменноостровском и Кронверкском проспектах, улицах Блохина, Введенской, Зверинской, Съезжинской, Профессора Попова. Из центральных работы пройдут, например, на улице Марата, набережных канала Грибоедова и Фонтанки, на Владимирском проспекте.