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Водителей предупреждают об уборке снега с крыш на платных парковках Петербурга

Городской центр управления парковками Петербурга информирует водителей об адресах, где будут убирать снег с крыш близлежащих домов. Соответствующие пуш-уведомления получили пользователи мобильного приложения.

Как сообщается на сайте городских парковок, в понедельник, 16 декабря, будут очищать от снега кровли домов по 124 адресам в Петроградском районе и по 22 адресам в Центральном районе. В частности, будут убирать снег на Большой Монетной и Большой Пушкарской улицах, на Большом проспекте П. С., Каменноостровском и Кронверкском проспектах, улицах Блохина, Введенской, Зверинской, Съезжинской, Профессора Попова. Из центральных работы пройдут, например, на улице Марата, набережных канала Грибоедова и Фонтанки, на Владимирском проспекте.

Полный список можно посмотреть на сайте парковок Петербурга.

В воскресенье, 15 октября, Петербург обновил снежный максимум этой зимы, а сегодня город продолжил заметать уже циклон «Зива». Помимо снега, он принесет гололед и ледяные дожди.