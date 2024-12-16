В Омске в 27 ветхих домов могут внезапно обрушиться

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев на пресс-конференции рассказал, что происходит в Омске с расселением из ветхих домов. По данным прокуратуры, в настоящее время в Омске насчитывается 237 аварийных домов, из которых 58 включены в региональную программу переселения.