Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею

В конце мая 2018 года посетитель Третьяковской галереи повредил выставлявшуюся там картину Репина. Игорь Подпорин разбил защитное ограждение, а после испортил полотно. Изначально злоумышленник утверждал, что пошел на этот шаг, поскольку был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позднее он изменил показания, заявив, что пил только компот. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»).