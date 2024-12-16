Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею

Картина «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина, которая была повреждена в 2018 году, после реставрации вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — написала она в своем Telegram-канале.
Картина была на реставрации несколько лет с 2019 года в специальной мастерской музея. Мастера, работавшие над ней, не только починили повреждения, но и вернули утраченные цвета.
Илья Репин написал полотно в 1883—1885 годах, а предприниматель Павел Третьяков купил ее у художника в 1885 году.
В конце мая 2018 года посетитель Третьяковской галереи повредил выставлявшуюся там картину Репина. Игорь Подпорин разбил защитное ограждение, а после испортил полотно. Изначально злоумышленник утверждал, что пошел на этот шаг, поскольку был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позднее он изменил показания, заявив, что пил только компот. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»).