Васильсурск стал историческим поселением регионального значения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря, ФедералПресс. Еще один населенный пункт Нижегородской области пополнил список исторических поселений на региональном уровне. Теперь в перечне находятся не только Дзержинск и Большое Болдино, но и рабочий поселок Васильсурск, расположенный на мысе Суры и Волги. Соответствующее постановление было подписано губернатором Глебом Никитиным.