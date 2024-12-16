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Васильсурск стал историческим поселением регионального значения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря, ФедералПресс. Еще один населенный пункт Нижегородской области пополнил список исторических поселений на региональном уровне. Теперь в перечне находятся не только Дзержинск и Большое Болдино, но и рабочий поселок Васильсурск, расположенный на мысе Суры и Волги. Соответствующее постановление было подписано губернатором Глебом Никитиным.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения была проведена большая работа, определен предмет охраны исторического поселения — ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам».

прокомментировал Глеб Никитин

В 2023 году поселок отметил свое 500-летие. За столь длительную историю по его земле ходили Екатерина II, Исаак Левитан, Иван Шишкин и Максим Горький.

По словам главы региона, принятое решение открывает новые возможности для получения федеральной поддержки. Теперь город может участвовать во Всероссийском конкурсе на лучшее создание городской среды в категории «Исторические поселения».

Разработка обоснования для внесения Васильсурска в список исторических поселений была выполнена ГАУ НО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» по заказу управления госохраны ОКН области.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Соборную площадь в Арзамасе украсил новый памятник. Он посвящен художнику Василию Перову. Скульптура стала первой в России, увековечившей память о творце в бронзе.