Васильсурск стал историческим поселением регионального значения

«Перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения была проведена большая работа, определен предмет охраны исторического поселения — ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам».
В 2023 году поселок отметил свое 500-летие. За столь длительную историю по его земле ходили Екатерина II, Исаак Левитан, Иван Шишкин и Максим Горький.
По словам главы региона, принятое решение открывает новые возможности для получения федеральной поддержки. Теперь город может участвовать во Всероссийском конкурсе на лучшее создание городской среды в категории «Исторические поселения».
Разработка обоснования для внесения Васильсурска в список исторических поселений была выполнена ГАУ НО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» по заказу управления госохраны ОКН области.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Соборную площадь в Арзамасе украсил новый памятник. Он посвящен художнику Василию Перову. Скульптура стала первой в России, увековечившей память о творце в бронзе.