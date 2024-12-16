После метелей в Ростове ожидаются дожди и до +9 градусов

В Ростове-на-Дону с 16 по 20 декабря сохранится небольшой плюс, но в отдельные дни возможны дожди, в том числе со снегом. Такой прогноз представлен на одном из интернет-сервисов.
После метелей, минусовой температуры и гололедицы дожди обещают только в понедельник и во вторник, 16 и 17 декабря. В остальные дни до конца недели будет преимущественно пасмурная и ветреная погода, но без осадков.
Самая низкая температура на этой неделе ожидается 16 декабря. Сегодня днем должно быть около +1−2 градусов, при этом предстоящей ночью термометры могут показать до +4 градусов.
Далее в течение недели дневные показатели в среднем будут варьироваться от +2−3 до +5−7 градусов. По ночам должно быть от 0 до +2−3 градусов. Самая теплая ночь будет с 17 на 18 декабря — около +4−6 градусов.
В пятницу 20 декабря днем в среднем обещают около +5−7 градусов, но возможно потепление и до +9. При этом ощущаться температура воздуха будет как более низкая, отмечают в онлайн-сервисе с прогнозом погоды.