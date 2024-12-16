В Воронежской области стартовала «Операция “Ель”»

В период с 15 по 31 декабря 2024 года в Воронежской области пройдет акция, в рамках которой внимание жителей столицы Черноземья привлекут к вопросу сохранения зеленых насаждений. Об этом сообщили в региональном Минприроды в воскресенье, 15 декабря.
В течение этого времени специалисты будут проводить выезды в особо охраняемые природные территории для мониторинга состояния лесов, чтобы предотвратить незаконную рубку. Нарушителям грозит серьезная ответственность, предполагающая штрафы, обязательные работы и даже лишение свободы.
«В преддверии зимних праздников призываем всех проявить сознательность и не рубить деревья для украшения своих домов. Приобретайте ели и сосны только в местах организованной торговли или специально выращенные в плошках. А лучше отдайте предпочтение искусственным новогодним деревьям или сделанным из подручных материалов», — обратились к воронежцам в региональном Минприроды.