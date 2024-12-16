В Воронежской области стартовала «Операция “Ель”»

«В преддверии зимних праздников призываем всех проявить сознательность и не рубить деревья для украшения своих домов. Приобретайте ели и сосны только в местах организованной торговли или специально выращенные в плошках. А лучше отдайте предпочтение искусственным новогодним деревьям или сделанным из подручных материалов», — обратились к воронежцам в региональном Минприроды.