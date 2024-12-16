В МГУ повысили точность прогноза движения спутников

«После выведения спутников проекта Space-PI с космодрома Восточный 5 ноября 2024 г. на [данных] сайтах информация о траекториях спутников не выкладывалась до 7 декабря. Единственными источниками информации о координатах спутников были наборы измерений бортовых приемников сигналов навигационных систем. Эти данные из-за необходимости экономии заряда бортовых аккумуляторов поступают в центр управления раз в несколько дней, что приводит к постепенному ухудшению прогноза движения. В МГУ смогли минимум в два раза увеличить срок “автономности” работы без получения данных бортовых навигационных измерений. Для центров управления наноспутниками, требующими планирования расхода запаса электроэнергии, это важный результат», — говорится в сообщении.