В МГУ повысили точность прогноза движения спутников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова повысили точность расчета траекторий движения малых спутников (наноспутников, кубсатов) в условиях нерегулярного обновления навигационных данных. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Авторами сервиса выступили ученые и студенты баллистического центра факультета космических исследований МГУ. Университет обладает собственной орбитальной группировкой наноспутников и центрами их управления, которые планируют сеансы связи и прогнозируют траектории движения аппаратов. Для этого исследователи должны регулярно получать данные, позволяющие рассчитывать положение кубсатов. Такая информация доступна на открытых интернет-площадках, однако в последние месяцы данные о российских аппаратах на них обновлялись нерегулярно, сообщили в вузе.
«После выведения спутников проекта Space-PI с космодрома Восточный 5 ноября 2024 г. на [данных] сайтах информация о траекториях спутников не выкладывалась до 7 декабря. Единственными источниками информации о координатах спутников были наборы измерений бортовых приемников сигналов навигационных систем. Эти данные из-за необходимости экономии заряда бортовых аккумуляторов поступают в центр управления раз в несколько дней, что приводит к постепенному ухудшению прогноза движения. В МГУ смогли минимум в два раза увеличить срок “автономности” работы без получения данных бортовых навигационных измерений. Для центров управления наноспутниками, требующими планирования расхода запаса электроэнергии, это важный результат», — говорится в сообщении.
С помощью разработанного ПО авторы построили траекторию движения для космического аппарата «Альтаир». Регулярно обновляемые результаты расчетов для этого малого спутника теперь можно получить на общедоступном ресурсе, запущенном факультетом.