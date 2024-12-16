Эксперт рассказал о специфике платных дорог в Башкирии

С пилотного проекта началось развитие сети платных автодорог, протяженность которых превышает 3,5 тыс. км в 18 регионах России. В их числе и Восточный выезд из Уфы, открывшийся для движения в 2024 году.
Платные автодороги предлагают автомобилистам экономить время в пути, а взимаемые средства идут на их содержание и развитие бесплатных дорог. В чем преимущество подобных трасс, как тарифы, действующие в Башкирии, соотносятся с аналогичными в других регионах, рассказал эксперт по дорожной инфраструктуре, директор Института прикладных транспортных исследований, заведующий научно-исследовательским отделом «Транспортное планирование» НИИАТ, заведующий кафедрой «Логистика» МАДИ, член отраслевого методического совета минтранса России Дмитрий Енин.
— Дмитрий Владимирович, как вы относитесь к платным трассам?
— Если платная трасса имеет альтернативу, то нормально отношусь. Люди, которые могут себе позволить проезд по платной трассе, при этом одновременно еще и разгружают бесплатный вариант дороги, поэтому хорошо всем. Но такие трассы нужно строить, содержать и обслуживать, а это стоит денег.
— Стоимость проезда по Восточному выезду в Уфе в дневное время составляет 100 рублей за 13,9 км. Это обоснованная цена?
— Учитывая сложность строительства этой трассы, считаю, что это совсем недорого. Как я понимаю, сейчас реализован только первый этап строительства, у трассы планируется продолжение, и тогда нагрузка существенно вырастет. Есть немало примеров гораздо более дорогих дорог. Возьмем, например, проспект Багратиона в Москве, который связывает Сити и МКАД. Там за 10 км пути придется заплатить, если без скидок, 600 рублей, то есть 60 рублей за 1 км. Если бы такой тариф действовал на Восточном выезде, то за 13,9 км в один конец пришлось бы заплатить 834 рубля. Конечно, Москва не Уфа, по уровню доходов и загруженности дорог города сравнивать очень сложно, но в целом разница, конечно, колоссальная.
— Из чего складывается плата за проезд, может ли она меняться вместе с другими тарифами, ценами?
— В логике формирования цены заложена ежегодная индексация тарифов на проезд по дорогам в связи с инфляцией, с одной стороны; а с другой — нужно понимать, что дорожает всё: сервис, обслуживание, содержание дороги. Почему всё это должно оплачиваться из бюджета, платить должны те, кто сокращает время и получает дополнительный сервис, и это как минимум логично.
— Должны ли у платной трассы быть альтернативы?
— Нужно понимать, что платная дорога сегодня — это скорее привилегия, дополнительная услуга, которая не только предоставляет возможность проезда, но и дает довольно высокое качество сервиса. Именно поэтому статьёй 37 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что у каждой платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. Это совсем не значит, что эта альтернатива будет намного хуже, она может быть менее удобной, но, конечно, это не грунтовая дорога, проходящая по лесам и полям. Например, у трассы М-11, проезд по отдельным участкам которой тоже далеко не дешев, есть альтернатива М-10 очень неплохого качества, просто там больше ограничений и населенных пунктов. У Восточного выезда скоро должна появиться альтернатива — Южные ворота, которая по качеству ничем не будет уступать платному Восточному выезду.