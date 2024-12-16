Эксперт рассказал о специфике платных дорог в Башкирии

— Нужно понимать, что платная дорога сегодня — это скорее привилегия, дополнительная услуга, которая не только предоставляет возможность проезда, но и дает довольно высокое качество сервиса. Именно поэтому статьёй 37 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что у каждой платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. Это совсем не значит, что эта альтернатива будет намного хуже, она может быть менее удобной, но, конечно, это не грунтовая дорога, проходящая по лесам и полям. Например, у трассы М-11, проезд по отдельным участкам которой тоже далеко не дешев, есть альтернатива М-10 очень неплохого качества, просто там больше ограничений и населенных пунктов. У Восточного выезда скоро должна появиться альтернатива — Южные ворота, которая по качеству ничем не будет уступать платному Восточному выезду.