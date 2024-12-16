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Навигационные пломбы будут применять с января при перевозках по РФ и Беларуси

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Навигационные пломбы будут использоваться с 27 января следующего года на территории России и Беларуси при перевозках автотранспортом некоторых товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

Источник: Sputnik.by

В ФТС отметили, что сейчас идет подготовка к практической реализации постановлений Союзного совмина и Высшего госсовета о противодействии незаконному импорту товаров на территории СГ.

«С 27 января 2025 года навигационные пломбы будут применяться для отслеживания отдельных видов автомобильных перевозок по территории Союзного государства алкогольной продукции, табачных изделий, дорогостоящих (налогоемких) товаров».

говорится в сообщении.

К товарам, которые будут пломбироваться, кроме табака и алкоголя, относятся предметы одежды, обувь, электроника, а также аудио- и видеозаписывающая техника.

В ФТС добавили, что ответственным органом, администрирующим внедрение применения навигационных пломб в России, будет Минтранс РФ, а национальным оператором пломбирования и отслеживания перевозок — Центр развития перспективных технологий.

По данным службы, информация о перевозках, полученная в ходе отслеживания, будет использоваться для пресечения незаконного ввоза из третьих стран и введения в торговый оборот отдельных категорий товаров на территории РФ и Беларуси.