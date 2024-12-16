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Леди Гага рассказала о своих съемках в клипе AC/DC на трек Stiff Upper Lip

Певица появилась в видео австралийской рок-группы 2000 года в качестве актрисы массовых сцен. По задумке она и другие статисты должны были «отрываться» на импровизированном уличном концерте музыкантов.

Источник: Звук

Певица появилась в видео австралийской рок-группы 2000 года в качестве актрисы массовых сцен. По задумке она и другие статисты должны были «отрываться» на импровизированном уличном концерте музыкантов.

«Они такие: “Не тряси головой. Мы хотим, чтобы это было современно”. А я говорю: “Нет, я не могу”», — поделилась звезда в шоу A Carpool Karaoke Christmas. По словам Гаги, она была способна делать только это движение.

Ранее стало известно, что артистка снимется во втором сезоне сериала «Уэнсдэй» (2022-…), который выйдет в 2025-м. На февраль будущего года также намечен релиз седьмого лонгплея исполнительницы.