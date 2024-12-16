Штормовой ветер в Гродно повалил две новогодние елки

Одна из зеленых красавиц упала возле кинотеатра «Октябрь», другая — на ул. Кабяка. Специалисты коммунальной службы работают на местах, наводя порядок. Как сообщили в горисполкоме, новые ели будут установлены в тех же местах сразу после того, как наладится погода.
По прогнозу Белгидромета, 16 и 17 декабря днем на большей части территории Гродненской области ожидается усиление ветра порывами 21−24 м/с, в отдельных районах — 25−26 м/с.
В Гродненском областном УМЧС отметили, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, привести к падению деревьев.
Спасатели рекомендуют в такую погоду плотно закрыть окна и двери, со двора, открытых балконов и лоджий убрать вещи, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину лучше поставить в гараж или припарковать вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить навесные сооружения, надломленные ветки деревьев и линии электропередачи. В УМЧС советуют по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Спасатели также напоминают: в случае необходимости проведения спасательных мероприятий следует сообщать об этом по номерам 101 или 112.