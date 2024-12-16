Штормовой ветер в Гродно повалил две новогодние елки

Спасатели рекомендуют в такую погоду плотно закрыть окна и двери, со двора, открытых балконов и лоджий убрать вещи, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину лучше поставить в гараж или припарковать вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить навесные сооружения, надломленные ветки деревьев и линии электропередачи. В УМЧС советуют по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.