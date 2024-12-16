Новогодняя гирлянда стала причиной серьезного пожара в квартире в Березино

В городе Березино в квартире многоэтажки произошел пожар из-за замыкания электрической гирлянды, передает пресс-служба МЧС.
В момент возгорания хозяйка квартиры была дома. Женщина пыталась потушить пламя, но не смогла и вызвала спасателей. Пожар в квартире локализовали и ликвидировали сотрудники МЧС.
— Огонь успел нанести ущерб имуществу в квартире, закоптил потолок и стены, — прокомментировали в пресс-службе.
К счастью, из жителей дома никто не пострадал.
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