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Новогодняя гирлянда стала причиной серьезного пожара в квартире в Березино

Пожар начался в квартире из-за новогодней гирлянды в Березино.

Источник: Комсомольская правда

В городе Березино в квартире многоэтажки произошел пожар из-за замыкания электрической гирлянды, передает пресс-служба МЧС.

В момент возгорания хозяйка квартиры была дома. Женщина пыталась потушить пламя, но не смогла и вызвала спасателей. Пожар в квартире локализовали и ликвидировали сотрудники МЧС.

— Огонь успел нанести ущерб имуществу в квартире, закоптил потолок и стены, — прокомментировали в пресс-службе.

К счастью, из жителей дома никто не пострадал.

И мы писали, что житель Гродно потерял более 1700 рублей, когда хотел открыть визу через соцсети.

Тем временем МИД заявил, что «Орешник» — превентивная мера для желающих воевать с Беларусью.