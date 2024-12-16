Что связывало актёра Леонида Броневого с Воронежем

17 декабря исполняется 96 лет со дня рождения народного артиста СССР, полного кавалера Ордена «За заслуги перед Отечеством», Лауреата Государственных премий РСФСР и РФ Леонида Сергеевича Броневого. В преддверии этой памятной даты корреспондент vrn.aif.ru обратился в Воронежский Академический Театр драмы им. А. Кольцова, на сцене которого с 1958 по 1961 годы выступал артист, и в ходе беседы в архивариусом Николаем Тимофеевым узнал о становлении Леонида Броневого как актера, а также о его недолгом, но ярком творческом пути в столице Черноземья.
Переломный 1936 год.
Леонид Броневой родился в 1928 году в Киеве. Вместе с семьей он жил в центре украинской столицы, на Крещатике, в просторной четырехкомнатной квартире. В раннем детстве мальчик обучался игре на скрипке в музыкальной школе при Киевской консерватории. Первые восемь лет жизни будущего актера были безоблачными, однако наступивший 1936 год кардинально поменял привычный уклад семьи. Отца Броневого, который на тот момент работал директором Центрального парка культуры и отдыха, арестовали НКВД УССР и выслали в лагеря. Его жена, мать мальчика, развелась с ним и сменила сыну отчество с «Соломонович» на «Сергеевич», после чего уехала вместе с ребенком в город Малмыж Киевской области. В столицу они вернулись лишь в 1941 году.
В начале войны семья была эвакуирована в Чимкент Казахской ССР, где Леонид Броневой окончил среднюю школу. Во время учебы в старших классах он работал учеником пекаря, секретарем-машинистом, а также в пошивочном цехе театра кукол. В 1950 году Леонид Броневой окончил театрально-художественный институт имени А. Н. Островского в Ташкенте. Также в это время он работал диктором на радио, где вел передачи на узбекском языке.
После окончания института началась его бедная кочевая актерская жизнь. Свои первые незначительные роли артист играл в Магнитогорском драмтеатре. Позже его увидели на сцене Оренбургского областного драмтеатра в роли молодого Ленина в пьесе И. Ф. Попова «Семья». Остальные же несколько ролей за сезон, проведенный в Оренбурге, были эпизодическими.
Многоликий актер.
В 1953 году из-за настигнувшей актера бедности и невостребованности 25-летний Леонид Броневой отправился в Москву. В столице его сразу приняли на третий курс в Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. Спустя два года, выпускника распределили в Грозненский русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова. В Грозный Леонид Броневой отправился со своей первой женой, выпускницей Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина, Валентиной Блиновой. В этом городе актер сыграл одну из главных ролей в пьесе В. Розова «В добрый час», главную роль легендарного летчика Алексея Маресьева в пьесе по повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», а также роль Теодоро в комедии Лопе де Веги «Собака на сене».
Кроме того, в Грозном Броневой впервые выступил в качестве режиссера. В 1955-м он поставил спектакль «Димка-невидимка» по пьесе В. Коростелева и М. Львовского. Последней его ролью в этом театре стала роль Сталина в пьесе «Кремлевские куранты» Н. Погодина.
«С большой степенью вероятности можно утверждать, что это был заключительный случай проявления героизации “вождя народов” на советской театральной сцене», — отмечает архивариус, критик и эссеист Николай Тимофеев.
В конце 1955 Леонид Сергеевич стал актером Иркутского драмтеатра и за два сезона талантливо отметился в 11 постановках. Также за время пребывания в Иркутске у молодой пары родилась дочь Валя.
Броневой на сцене воронежского театра.
В Воронеж Леонид Броневой приехал в 1958 году. В столице Черноземья артист жил на улице Чайковского вместе со своей женой и маленькой дочкой. Впервые на воронежской сцене, в Академическом Театре драмы им. А. Кольцова, Броневой сыграл в том же году. После нескольких эпизодических ролей режиссер Фирс Шишигин дал ему роль Ленина в спектакле «Третья, патетическая» Н. Погодина. Партнером Леонида Сергеевича в этой постановке была начинающая актриса Римма Мануковская, впоследствии ставшая народной артисткой РСФСР.
«В Воронеже эффект получился удивительный. Некоторые зрители, пораженные и внешним сходством с вождем и живой манерой его сценического представления, ходили на спектакль по несколько раз», — отмечает Николай Тимофеев.
В том же году Леонид Броневой сыграл в спектакле Фирса Шишигина в производственной драме И. Дворецкого «Трасса». А в следующем, 1959 году, актера увидели в роли Федора в самой популярной постановке тех лет — драме А. Салынского «Барабанщица», где он также предстал перед зрителями в паре с Риммой Мануковской.
Позже, 29 января 1960 года, в воронежском театре состоялась премьера «Чайки» А. П. Чехова, где Броневой сыграл роль Сорина, брата Аркадиной. В этом же году актер выступил перед зрителями в комедии «Миллион за улыбку» А. Софронова, в постановке А. Разинкина, в «Океане» А. Штейна и в «Острове Афродиты» А. Парниса.
Последней работой Леонида Броневого на воронежской сцене стала роль революционного матроса финна Вайнонена в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского в постановке режиссера А. Добротина в ноябре 1961 года. В этом же году в семье актера произошла трагедия — умерла от рака жена, и он остался один на руках с четырехлетней дочкой. После тяжелых событий в 1962 году Леонид Броневой покинул Воронеж и переехал в Москву, где поселился в квартире семьи покойной супруги. Известно, что позже Леонид Сергеевич с большой теплотой не раз вспоминал о своих воронежских годах.
После множества неудачных попыток найти работу в столице актер попал в коллектив Московского драматического театра на Малой Бронной. Именно там он встретился с режиссурой Анатолия Эфроса. С 1988 по 2017 годы Леонид Броневой стал одним из ведущих артистов Московского театра «Ленком» под руководством Марка Захарова. С 1964 года актер принимал участие в съемке кино. Широкому кругу зрителей Броневой запомнился по ролям в таких замечательных фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны», «Формула любви».