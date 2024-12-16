Что связывало актёра Леонида Броневого с Воронежем

Леонид Броневой родился в 1928 году в Киеве. Вместе с семьей он жил в центре украинской столицы, на Крещатике, в просторной четырехкомнатной квартире. В раннем детстве мальчик обучался игре на скрипке в музыкальной школе при Киевской консерватории. Первые восемь лет жизни будущего актера были безоблачными, однако наступивший 1936 год кардинально поменял привычный уклад семьи. Отца Броневого, который на тот момент работал директором Центрального парка культуры и отдыха, арестовали НКВД УССР и выслали в лагеря. Его жена, мать мальчика, развелась с ним и сменила сыну отчество с «Соломонович» на «Сергеевич», после чего уехала вместе с ребенком в город Малмыж Киевской области. В столицу они вернулись лишь в 1941 году.