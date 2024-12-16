Глава СКР потребовал завести «уголовку» на экстремистов, заставивших жителей Башкирии извиняться за фото с флагом Российской империи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело на радикалов в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Сторонники экстремистской организации, угрожая насилием, заставили местных жителей извиняться за фото с флагом Российской империи в социальной сети. СК Башкирии начал процессуальную проверку.
Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя регионального отделения ведомства Ильясу Масаллимову возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах.
— Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Следком.
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