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«Приехал в командировку». Электромонтер погиб от удара током на железной дороге в Бобруйске

СК: в Бобруйске электромонтер приехал в командировку и погиб от удара током.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует гибель элеткромонтера, который погиб в рабочей командировке в Бобруйске, сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла днем в воскресенье, 15 декабря, на железнодорожной станции «Березина». Известно, что в Бобруйске 24-летний электромонтер из Солигорска был командировке вместе с коллегой.

Мужчины хотели сократить дорогу до места проживания и пошли через железнодорожные пути. Один из них перелез между грузовыми вагонами, а второй залез на крышу подвижного состава, а затем схватился за контактный провод. Мужчина погиб на месте от удара электротока.

Все обстоятельства произошедшего установят следователи в ходе проверки.

Также новогодняя гирлянда стала причиной серьезного пожара в квартире в Березино.

И мы писали, что житель Гродно потерял более 1700 рублей, когда хотел открыть визу через соцсети.