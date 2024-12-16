«Приехал в командировку». Электромонтер погиб от удара током на железной дороге в Бобруйске

Следственный комитет расследует гибель элеткромонтера, который погиб в рабочей командировке в Бобруйске, сообщила пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла днем в воскресенье, 15 декабря, на железнодорожной станции «Березина». Известно, что в Бобруйске 24-летний электромонтер из Солигорска был командировке вместе с коллегой.
Мужчины хотели сократить дорогу до места проживания и пошли через железнодорожные пути. Один из них перелез между грузовыми вагонами, а второй залез на крышу подвижного состава, а затем схватился за контактный провод. Мужчина погиб на месте от удара электротока.
Все обстоятельства произошедшего установят следователи в ходе проверки.
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