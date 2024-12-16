77-летний доцент омского вуза стал жертвой дистанционных аферистов

В Омске педагог потерял 140 тысяч рублей из-за излишней доверчивости. Мошенники связались с ним через мессенджер, представившись деканом факультета. Они сообщили о выездной проверке из налоговой службы и запросили у доцента помощи, так как его банковский счет якобы был использован мошенниками для перевода денег на Украину (3 900 000 рублей).
Затем позвонил якобы сотрудник ЦБ и рассказал, что на имя потерпевшего была оформлена доверенность, позволяющая злоумышленникам распоряжаться его банковскими счетами. Доценту посоветовали открыть новый счет и перевести на него все сбережения.
По указаниям мошенников доцент установил приложение для удаленного доступа и снял 350 000 рублей, из которых успел перевести 140 000 рублей, прежде чем банк заблокировал вторую транзакцию.
Позже потерпевшему удалось связаться с настоящим деканом и понять, что он стал жертвой мошенничества. В полиции рассказали, что уголовное дело по факту мошенничества уже расследуется.