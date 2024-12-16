77-летний доцент омского вуза стал жертвой дистанционных аферистов

В Омске педагог потерял 140 тысяч рублей из-за излишней доверчивости. Мошенники связались с ним через мессенджер, представившись деканом факультета. Они сообщили о выездной проверке из налоговой службы и запросили у доцента помощи, так как его банковский счет якобы был использован мошенниками для перевода денег на Украину (3 900 000 рублей).