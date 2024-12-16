Ученые РФ предложили использовать синхротронное излучение для изучения горных пород

Цифровой керн — это трехмерная цифровая копия образца горной породы, позволяющая проводить исследования методами математического моделирования. Результаты используются для решения прикладных задач как в геологии, так и при разработке месторождений углеводородов. Сейчас нефтегазовые компании занимаются разведкой и добычей трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Лабораторное изучение образцов занимает длительное время и требует немалых финансовых затрат от нефтегазовых компаний. В большинстве случаев, когда требуется провести рентгеновский мониторинг вытеснения нефти водой в керне и определить при этом свойства горной породы, в одну из жидкостей, — чаще всего в воду, — добавляют большое количество контрастного вещества, но это изменяет ее физические свойства, и данная система уже не является приближенной к реальным условиям.