«Система электроснабжения, многочисленные неузаконенные перепланировки». Глава Администрации президента Крутой назвал возможные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Многочисленные нарушения, допущенные собственником торгового центра «Беларусь» в Витебске, могли стать причиной крупного пожара, который произошел здесь 13 декабря, сообщает БелТА со ссылкой на главу Администрации президента Беларуси Дмитрия Крутого.
По этому ЧП Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил пожарной безопасности, но по мере готовности экспертиз возможна переквалификация в более серьезные статьи Уголовного кодекса, отметил Дмитрий Крутой.
«Начинают вскрываться определенные подробности, связанные, например, с той же системой электроснабжения этого объекта, с многочисленными неузаконенными перепланировками магазинов, где работали арендаторы, с нарушениями финансово-экономической деятельности субъекта и ряд других направлений», — отметил глава Администрации президента.
Дмитрий Крутой отметил, что профессионалов и в республике, и в Витебской области, достаточно, чтобы провести расследование быстро.
«Учитывая, что у собственника в Витебске находится еще ряд объектов, они будут тоже подвергнуты тщательной проверке и ревизии», — сказал Дмитрий Крутой.
Глава Администрация подчеркнул, что пожар 13 декабря — ни первый в этом ТЦ. В 2020 году здесь горело холодильное оборудование, но, естественно, не с такими последствиями как сейчас.
«Не принимались достаточные меры по устранению нарушений, связанных с системой пожаротушения, своевременной работой всех датчиков. Это свидетельствует, что у собственника не было большого желания, несмотря на извлекаемую прибыль, принимать все действенные меры», — подчеркнул Дмитрий Крутой и отметил, что оценка действию или бездействию в том должностных лиц будет дана в обязательном порядке.
Кстати, глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (подробнее здесь) и что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут (здесь подробнее, что построят на его месте).
А еще Дмитрий Крутой сказал о пострадавших 13 декабря на пожаре в ТЦ Витебска: «В реанимации женщина на ИВЛ и спасатель» (здесь все подробности).