«Система электроснабжения, многочисленные неузаконенные перепланировки». Глава Администрации президента Крутой назвал возможные причины пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

«Не принимались достаточные меры по устранению нарушений, связанных с системой пожаротушения, своевременной работой всех датчиков. Это свидетельствует, что у собственника не было большого желания, несмотря на извлекаемую прибыль, принимать все действенные меры», — подчеркнул Дмитрий Крутой и отметил, что оценка действию или бездействию в том должностных лиц будет дана в обязательном порядке.