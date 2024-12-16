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Деревья падали на машины, жилые дома и теплотрассы — как Калининград пережил штормовой ветер

Администрация города подвела промежуточные итоги непогоды.

Сейчас в Олбани: +1° 4 м/с 86% 767 мм рт. ст. -2°
Источник: администрация Калининграда

В Калининграде с ночи дул сильный ветер и сейчас власти начинают подводить итоги. По официальным данным уже есть 29 адресов, где фиксировались падения деревьев. Пострадало 5 автомобилей.

«На Горького и на Фурманова деревья упали на жилые дома, городские службы помогают УК устранять последствия. В двух местах города деревья упали на теплотрассы. На Фрунзе и Бассейной повреждено уличное освещение», — написала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

Кроме того, у Центрального парка строительный забор вынесло на проезжую часть.

Уровень воды в Преголе поднялся и составляет +83 см (критическая отметка +155 см).

В мэрии отметили, что все коммунальные службы города — в состоянии повышенной готовности. В городе работают аварийные бригады.