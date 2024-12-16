Деревья падали на машины, жилые дома и теплотрассы — как Калининград пережил штормовой ветер

«На Горького и на Фурманова деревья упали на жилые дома, городские службы помогают УК устранять последствия. В двух местах города деревья упали на теплотрассы. На Фрунзе и Бассейной повреждено уличное освещение», — написала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.