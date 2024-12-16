Деревья падали на машины, жилые дома и теплотрассы — как Калининград пережил штормовой ветер

В Калининграде с ночи дул сильный ветер и сейчас власти начинают подводить итоги. По официальным данным уже есть 29 адресов, где фиксировались падения деревьев. Пострадало 5 автомобилей.
«На Горького и на Фурманова деревья упали на жилые дома, городские службы помогают УК устранять последствия. В двух местах города деревья упали на теплотрассы. На Фрунзе и Бассейной повреждено уличное освещение», — написала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
Кроме того, у Центрального парка строительный забор вынесло на проезжую часть.
Уровень воды в Преголе поднялся и составляет +83 см (критическая отметка +155 см).
В мэрии отметили, что все коммунальные службы города — в состоянии повышенной готовности. В городе работают аварийные бригады.