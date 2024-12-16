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В Уфе выделен участок под строительство зоопарка

Администрация Уфы разрешила Горзеленхозу изменить вид разрешенного использования участка площадью 47,7 га в парке Лесоводов Башкирии на «цирки и зверинцы». Соответствующее постановление опубликовано на сайте уфимской мэрии.

Источник: Администрация ГО г. Уфа РБ

По данным спутниковой карты, выделенный Горзеленхозу участок граничит с действующим вольерным хозяйством и занят лесами.

В начале декабря Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о будущем уфимском зоопарке в парке Лесоводов. Он разместится на месте нынешних вольеров с животными. Работы по его проектированию уже начались.

Согласно ранее опубликованному техзаданию, проектную документацию необходимо разработать до конца 2026 года. В ней исполнитель обязан предусмотреть зоопарк, места отдыха, кафе, три детские площадки, сувенирные павильоны, ветлечебницу и так далее. Общая площадь застройки — 12 га.

Строительство зоопарка должно начаться в 2027—2029 годах. В тропическом павильоне будут обитать лемуры, шиншиллы, черепахи, а также эдиповы тамарины, бурые капуцины и белоухие игрунки, в выставочной галерее — павлины, фазаны и цесарки, куницы и дикобраз. В парке также поселят волков, лис, медведей, верблюдов, львов и леопардов, кабанов, рысей, страусов и других животных.