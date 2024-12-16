В Уфе выделен участок под строительство зоопарка

Строительство зоопарка должно начаться в 2027—2029 годах. В тропическом павильоне будут обитать лемуры, шиншиллы, черепахи, а также эдиповы тамарины, бурые капуцины и белоухие игрунки, в выставочной галерее — павлины, фазаны и цесарки, куницы и дикобраз. В парке также поселят волков, лис, медведей, верблюдов, львов и леопардов, кабанов, рысей, страусов и других животных.