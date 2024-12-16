В Уфе выделен участок под строительство зоопарка

По данным спутниковой карты, выделенный Горзеленхозу участок граничит с действующим вольерным хозяйством и занят лесами.
В начале декабря Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о будущем уфимском зоопарке в парке Лесоводов. Он разместится на месте нынешних вольеров с животными. Работы по его проектированию уже начались.
Согласно ранее опубликованному техзаданию, проектную документацию необходимо разработать до конца 2026 года. В ней исполнитель обязан предусмотреть зоопарк, места отдыха, кафе, три детские площадки, сувенирные павильоны, ветлечебницу и так далее. Общая площадь застройки — 12 га.
Строительство зоопарка должно начаться в 2027—2029 годах. В тропическом павильоне будут обитать лемуры, шиншиллы, черепахи, а также эдиповы тамарины, бурые капуцины и белоухие игрунки, в выставочной галерее — павлины, фазаны и цесарки, куницы и дикобраз. В парке также поселят волков, лис, медведей, верблюдов, львов и леопардов, кабанов, рысей, страусов и других животных.