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В Набережных Челнах определили шесть мест для запуска фейерверков

Особый противопожарный режим в городе будет действовать с 25 декабря до 8 января.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах определили шесть мест для запуска пиротехники. Их оборудуют в парке Победы, за стадионом «Строитель», на ипподроме, на улице Раскольникова, а также на набережных Фикрята Табеева и Габдулы Тукая.

Особый противопожарный режим будет действовать с 25 декабря до 8 января. В это время нельзя будет использовать пиротехнические изделия 1−3 класса опасности в пределах 500 метров от границ промышленных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Ограничения действуют и в пределах 50 метров от границ объектов ЖКХ и массового пребывания людей. Исключение — бенгальские огни и хлопушки, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Ранее в Набережных Челнах начали курсировать три новогодних трамвая.