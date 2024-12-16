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Бывший замдиректора омского «ТГК-11» обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями

О ходе расследования уголовного дела по нарушению прохождения отопительного периода рассказал сегодня на пресс-конференции Алексей Афанасьев.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура озвучила последнюю информацию о ходе расследования дела, касающегося выхода из строя нескольких котлов на омских ТЭЦ в декабре прошлого года. За этот период зафиксированы несколько остановок нагревательного оборудования и последующее отключение тепла в сотнях домов Омска.

Экспертизы показали, что сбои произошли из-за повреждения нагревательных поверхностей и других элементов из-за коррозии и дефектов сварного соединения.

Из-за невыполнения своих прямых обязанностей виновным в злоупотреблении полномочий признан бывший заместитель генерального директора АО «ТГК-11», который отвечал за техническое состояние оборудования и его подготовку к отопительному сезону.

Ранее мы писали, что Омский областной суд нашел в работе городских ТЭЦ более 300 нарушений.