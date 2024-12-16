Бывший замдиректора омского «ТГК-11» обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями

Прокуратура озвучила последнюю информацию о ходе расследования дела, касающегося выхода из строя нескольких котлов на омских ТЭЦ в декабре прошлого года. За этот период зафиксированы несколько остановок нагревательного оборудования и последующее отключение тепла в сотнях домов Омска.