Бывший замдиректора омского «ТГК-11» обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями

Прокуратура озвучила последнюю информацию о ходе расследования дела, касающегося выхода из строя нескольких котлов на омских ТЭЦ в декабре прошлого года. За этот период зафиксированы несколько остановок нагревательного оборудования и последующее отключение тепла в сотнях домов Омска.
Экспертизы показали, что сбои произошли из-за повреждения нагревательных поверхностей и других элементов из-за коррозии и дефектов сварного соединения.
Из-за невыполнения своих прямых обязанностей виновным в злоупотреблении полномочий признан бывший заместитель генерального директора АО «ТГК-11», который отвечал за техническое состояние оборудования и его подготовку к отопительному сезону.
Ранее мы писали, что Омский областной суд нашел в работе городских ТЭЦ более 300 нарушений.