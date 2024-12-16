TRAPPIST-1b оказалась ближе к Титану, чем к Меркурию

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Планетологи из США и Европы выяснили, что землеподобная планета TRAPPIST-1b, один из ближайших к Земле объектов такого типа, является не безвоздушным аналогом Меркурия, а планетой с густой атмосферой из углекислого газа и углеводородов, что делает ее похожей на Титан, самую «землеподобную» луну Сатурна. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Астрономического института Общества Макса Планка (MPIfA).
«Полученные нами данные указывают на то, что планета TRAPPIST-1b может выглядеть не так, как мы себе это представляли. Вопреки сложившимся гипотезам, она может быть не безвоздушным миром, а планетой, покрытой очень плотной атмосферой из углекислого газа, в которой присутствует прослойка из углеводородных облаков или тумана», — пояснил профессор MPIfA Томас Хеннинг, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают Хеннинг и его коллеги, планета TRAPPIST-1b представляет собой один из семи миров, расположенных в созвездии Водолея на расстоянии в 40 световых лет от Солнечной системы. Эти планеты были открыты в 2016 году во время наблюдений за красным карликом TRAPPIST-1 при помощи телескопа TRAPPIST, установленного в чилийской обсерватории Ла-Силья.
Сразу на трех этих планетах в теории может существовать жидкая вода, что привлекает к ним, а также к их ближайшим соседям огромное внимание со стороны планетологов. В частности, в последние годы ученые активно пытаются раскрыть состав атмосферы этих миров, для чего они изучают структуру спектра их свечения, в котором сохраняется информация о молекулах, присутствующих в их воздушных оболочках.
Год назад планетологи провели при помощи орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» первые подобные наблюдения за планетой TRAPPIST-1b, расположенной ближе всего к звезде. Полученные «Уэббом» данные по структуре спектра данного мира на длине волн в 15 микрометров неожиданно указали на то, что постоянная атмосфера у данной планеты отсутствует, что сделало эту планету похожей не на Землю, Марс или Венеру, а на Меркурий.
Недавно ученые провели наблюдения за TRAPPIST-1b в более широком диапазоне длин волн и открыли ряд аномалий, которые плохо согласуются с этой гипотезой. В частности, новые замеры указали на то, что поверхность данного мира примерно вдвое лучше отражает тепло, чем это делает поверхность Меркурия, что возможно только в том случае, если верхний слой пород коры TRAPPIST-1b полностью обновляется каждые несколько тысяч лет подобно тому, как это происходит на Ио, «вулканической» луне Юпитера.
При этом проведенные учеными расчеты указывают на то, что необычные особенности в структуре инфракрасного спектра TRAPPIST-1b гораздо проще объяснить тем, что у этой планеты есть густая атмосфера из СО2, в которой присутствует прослойка из углеводородов. Подобный слой активно поглощает излучение светила и создает условия, в которой молекулы СО2 начинают активно светиться на длине волны в 15 микрометров.
Схожим образом, как отмечают ученые, устроена атмосфера Титана, самой крупной луны Сатурна, которая обладает самым землеподобным климатом и рельефом среди всех миров Солнечной системы. Последующие наблюдения при помощи «Джеймса Уэбба», как надеются планетологи, подтвердят эту теорию и позволят с уверенностью сказать, что астрономам впервые удалось обнаружить в космосе планету с углеводородно-углекислой атмосферой.