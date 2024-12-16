TRAPPIST-1b оказалась ближе к Титану, чем к Меркурию

Недавно ученые провели наблюдения за TRAPPIST-1b в более широком диапазоне длин волн и открыли ряд аномалий, которые плохо согласуются с этой гипотезой. В частности, новые замеры указали на то, что поверхность данного мира примерно вдвое лучше отражает тепло, чем это делает поверхность Меркурия, что возможно только в том случае, если верхний слой пород коры TRAPPIST-1b полностью обновляется каждые несколько тысяч лет подобно тому, как это происходит на Ио, «вулканической» луне Юпитера.