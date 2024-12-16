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ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Подозреваемые в нарушении правил пожарной безопасности в ТЦ «Беларусь» задержаны в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске бойцы ОМОНа задержали подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности в торговом центре «Беларусь», в котором произошел крупный пожар. Подробнее рассказали в пресс-службе МВД.

О задержании подозреваемых в нарушении требований пожарной безопасности в витебском ТЦ «Беларусь» стало известно после заседания штаба по факту пожара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что крупный пожар в ТЦ «Беларусь» произошел 13 декабря. Во время возгорания пострадали 20 человек. СК расследует уголовное дело (ч.2 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси).

А 16 декабря в МВД сказали, что сотрудники уголовного розыска по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности в ТЦ задержали нескольких лиц. После совещания в штабе министр внутренних дел Иван Кубраков лично посетил Первомайский РОВД, где находятся задержанные.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чтобы никто не избежал ответственности из-за пожара в Витебске.

Кроме того, глава Администрации президента Крутой заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут.