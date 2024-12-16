ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

А 16 декабря в МВД сказали, что сотрудники уголовного розыска по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности в ТЦ задержали нескольких лиц. После совещания в штабе министр внутренних дел Иван Кубраков лично посетил Первомайский РОВД, где находятся задержанные.