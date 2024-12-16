Детские пособия за декабрь жителям Нижегородской области выдадут досрочно

Напомним, что семьи в Нижегородской области получают единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату за рождение первого ребенка (до 3 лет), пособие на ребенка военнослужащего по призыву, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим гражданам). Также единое пособие получают беременные женщины.