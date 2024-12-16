Детские пособия за декабрь жителям Нижегородской области выдадут досрочно

Детские пособия за декабрь жителям Нижегородской области выдадут не в январе 2025-го, а 25 декабря 2024 года. Такое решение принято в связи с длительными новогодними каникулами. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского отделения Социального фонда России.
Деньги будут перечислять на банковские счета граждан в течение всего дня. Поэтому нижегородцев просят сохранять спокойствие, если средства не пришли до вечера или поступили не на всех детей одновременно. Получить положенные выплаты можно будет и в отделениях Почты России.
В дальнейшем январские выплаты поступят в привычные сроки — в начале февраля 2025 года.
Напомним, что семьи в Нижегородской области получают единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату за рождение первого ребенка (до 3 лет), пособие на ребенка военнослужащего по призыву, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим гражданам). Также единое пособие получают беременные женщины.
Ранее мы писали, что нижегородские депутаты хотят увеличить пособия за усыновление детей в несколько раз.