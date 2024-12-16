В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

В ФРГ на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию вызван стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начать с 1 июля 2025 года. Сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.