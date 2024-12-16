Свердловским школьникам будут рассказывать о жизни святых

Школьникам в Свердловской области расскажут о жизни святых. Уроки будут проходить в рамках акции для старшеклассников «История России в великих святых». Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на Екатеринбургскую епархию.
Патриотические занятия готовят старшеклассники. Они будут изучать жития святых, посетят святые места и будут создавать презентации. Занятия и экскурсии они проведут для участников средних классов.
— Для меня эта форма общения с детьми в рамках акции «Россия — страна великих святых» очень ценна. О многих святых ребята слышат на уроках истории, литературы — князь Владимир, Александр Невский, Сергий Радонежский, Федор Ушаков, Лука Войно-Ясенецкий, преподобномученица Елисавета Федоровна, — рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Урал — второй регион, где проводится акция. Среди школьников, готовящих презентации, проведут соревнования. Конкурс публикаций, видеороликов и рисунков пройдет до 15 июня 2025 года.