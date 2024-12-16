В минтрансе Ростовской области представили план по улучшению работы транспорта

В Ростовской области по распоряжению врио губернатора региона Юрия Слюсаря подготовили план по улучшению ситуации с общественным транспортом. Более того, по наиболее проблемным направлением уже начали активную работу, об этом говорится в телеграм-канале донского минтранса.
В частности, специалисты министерства вместе с представителями МВД и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЮФО начали проводить регулярные рейды на Привокзальной площади. В итоге выявили нелегальных перевозчиков, а также нарушения в конструкции машин.
— По всем фактам составляются административные протоколы. Установили камеры фото- и видеофиксации нарушений стоянки, работают эвакуаторы, — сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.
Также особое внимание уделяется кадровым вопросам. Сейчас всех желающих обучают специальности «Водитель категории “D”, а в 2025 году собираются начать поэтапное увеличение уровня зарплаты.
Параллельно прорабатывается ситуация с обновлением подвижного состава, в том числе за деньги перевозчиков. Всего на Дону планируют обновить 210 автобусов, больше всего — 100 единиц — в донской столице.
Дополнительно обещают определить, какие закупочные проекты нуждаются в финансировании для приоритетной замены.
Также план включает в себя корректировку маршрутов для перераспределения машин на наиболее загруженные направления. Это необходимо для сокращения времени ожидания автобусов и очередей на остановках. Контролируется выход на линии.