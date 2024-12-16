В минтрансе Ростовской области представили план по улучшению работы транспорта

В Ростовской области по распоряжению врио губернатора региона Юрия Слюсаря подготовили план по улучшению ситуации с общественным транспортом. Более того, по наиболее проблемным направлением уже начали активную работу, об этом говорится в телеграм-канале донского минтранса.