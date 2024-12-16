Сабрина Карпентер поделилась впечатлениями от встречи с Полом Маккартни

По словам поп-звезды, атмосфера ее знакомства с экс-битлом была похожа на Изнанку — параллельный мир из научно-фантастического сериала.
Певица уточнила, что упомянула «альтернативную вселенную» в положительном смысле. Маккартни — ее кумир с детства. «Гораздо радостнее, чем в “Очень странных делах” (2016-…)», — восхитилась артистом Сабрина в шоу The Late Show With Stephen Colbert. «В любой комнате, куда он входит, он заставляет каждого почувствовать себя увиденным и услышанным», — добавила девушка.
Любовь Карпентер к Полу зародилась, когда в детстве отец включил ей песню The Beatles «Rocky Racoon» (1968). Исполнительница даже была убеждена, что выйдет за музыканта замуж.
Ранее о своем первом общении с Маккартни рассказал рэпер Снуп Догг.