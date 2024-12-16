На дороге Буздяк-Чекмагуш разбился насмерть пожилой мужчина

Сегодня утром, 16 декабря, в Буздякском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Авария случилась на 22 километре дороги Буздяк-Чекмагуш. Согласно предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva выехал на «встречку» и столкнулся с Renault Kaptur, которым управлял 39-летний водитель.
В результате происшествия водитель «Нивы» скончался на месте ЧП. Также пострадал 54-летний пассажир «Рено», его с различными травмами госпитализировали.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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