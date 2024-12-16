Лучшим селом Крыма в 2024 году стало Песчаное

Село Песчаное Бахчисарайского района получит 5 млн рублей за победу в конкурсе «Лучший сельский населенный пункт Крыма» по итогам 2024 года.
Призовой фонд будет направлен на реализацию проектов по благоустройству, включая обновление общественных пространств и создание новых инфраструктурных объектов.
«Песчаное благодаря слаженной работе местной команды и поддержке жителей смогло выделиться, показав примеры лучших практик в благоустройстве и социальном развитии», — отметила глава районной администрации Анжелика Ястребова.
Всего в конкурсе приняли участие 14 населенных пунктов Крыма.