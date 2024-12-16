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В 2025 году в Ленобласти начнется новый этап транспортной реформы: главные изменения

Комтранс региона анонсировал изменения в работе общественного транспорта с 1 января следующего года.

Реализация транспортной реформы в Ленинградской области в 2025 году будет продолжена. Как рассказали в Комтрансе региона, в работе общественного транспорта произойдут некоторые изменения.

Главные из них:

— количество маршрутов составит 71 смежный межрегиональный, работающий по регулируемому тарифу, а также 25 межмуниципальных, функционирующих по регулируемому тарифу;

— на 12 маршрутах скорректируют схемы движения;

— появится пять новых маршрутов;

— на маршруты с 1 января выйдут 566 новых автобусов.