В 2025 году в Ленобласти начнется новый этап транспортной реформы: главные изменения

Реализация транспортной реформы в Ленинградской области в 2025 году будет продолжена. Как рассказали в Комтрансе региона, в работе общественного транспорта произойдут некоторые изменения.
Главные из них:
— количество маршрутов составит 71 смежный межрегиональный, работающий по регулируемому тарифу, а также 25 межмуниципальных, функционирующих по регулируемому тарифу;
— на 12 маршрутах скорректируют схемы движения;
— появится пять новых маршрутов;
— на маршруты с 1 января выйдут 566 новых автобусов.