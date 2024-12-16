Сколько стоит снегопад. «Фонтанка» узнала, во сколько обойдется уборка снега во дворе

— Работников могу предоставить только на завтра, так как сейчас такие условия пошли, всех разобрали. По количеству людей отталкиваемся от ваших потребностей: скажете двоих — отправим двоих. На деньги я никого стараюсь не обдирать. Если на территории, как вы говорите, «большая парковка» и нужно в срочном порядке, то 2−4 человека в целом за день справятся. Оплата за одного человека и 8-часовую смену — 4,2 тысячи. Желательно до 15 часов определиться, с такими погодными условиями сейчас много заказов будет, — говорит Алексей из «строительной сферы».