Олбани
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за снегопада для грузовиков и пассажирского транспорта перекрыли участок трассы Уфа-Оренбург

В Башкирии из-за снегопада ввели ограничения на трассе Р-240.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 16 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

С 16:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Р-240 со 112 (Стерлитамак) по 280 (село Новомурапталово, Куюргазинский район) километр.

Ограничения ориентировочно продлятся несколько часов — до 20:00.

— Просим водителей легкового транспорта по возможности не выезжать за пределы населённых пунктов! — заявили в Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.