Из-за снегопада для грузовиков и пассажирского транспорта перекрыли участок трассы Уфа-Оренбург

Сегодня днем, 16 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
С 16:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Р-240 со 112 (Стерлитамак) по 280 (село Новомурапталово, Куюргазинский район) километр.
Ограничения ориентировочно продлятся несколько часов — до 20:00.
— Просим водителей легкового транспорта по возможности не выезжать за пределы населённых пунктов! — заявили в Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
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