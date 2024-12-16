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Несколько новогодних елок упали из-за штормового ветра в Гродно

Новогодняя елка упала из-за сильного ветра в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

Штормовой ветер в Гродно повалил новогодние елки, сообщает БелТА.

В Гродно из-за порывов ветра упали несколько новогодних елок 16 декабря. Как рассказали в Гродненском горисполкоме, елки упали в нескольких городских микрорайонах.

Одна лесная красавица упала возле кинотеатра «Октябрь», а вторая елка упала на улице Кабяка. После ЧП на место выбыли специалисты коммунальной службы, чтобы убрать упавшие ели.

Новые новогодние елки в Гродно вместо упавших будут устанавливать, после улучшения погодных условий.

При этом Белгидромет сообщил, что 16 и 17 декабря днем на большей части территории Гродненщины порывы ветра будут достигать 21 — 24 метров в секунду, а в отдельных районах — 25 — 26 метров в секунду.

Накануне МЧС и Белгидромет предупредили о ветре до 26 м/с в Беларуси 16 декабря.

Также новогодняя гирлянда стала причиной серьезного пожара в квартире в Березино.