Представительство «Комсомольской правды» в Уфе вновь возглавила Елена Романова

Директором «Комсомольской правды в Уфе» вновь стала Елена Романова. Напомним, что ранее она являлась руководителем издания с 2019 по 2023 годы. Под ее руководством было реализовано много важных общественно-социальных проектов. Среди них круглые столы, объединяющие бизнес и органы власти, семейные мероприятия, выставки, народные голосования, автопробеги с «Комсомольской Правдой» и многие другие проекты.