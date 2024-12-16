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Представительство «Комсомольской правды» в Уфе вновь возглавила Елена Романова

С 2019 года она несколько лет являлась руководителем «КП-Уфа».

Источник: Комсомольская правда

Директором «Комсомольской правды в Уфе» вновь стала Елена Романова. Напомним, что ранее она являлась руководителем издания с 2019 по 2023 годы. Под ее руководством было реализовано много важных общественно-социальных проектов. Среди них круглые столы, объединяющие бизнес и органы власти, семейные мероприятия, выставки, народные голосования, автопробеги с «Комсомольской Правдой» и многие другие проекты.

— Я рада своему возвращению в команду «Комсомольской правды». Уверена, что в сотрудничестве с нашими постоянными партнерами мы повторим и создадим еще много интересных проектов в Уфе, — говорит Елена Романова.

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