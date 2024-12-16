Сразу два авиаинцидента произошли с омскими рейсами 13 декабря

Два самолета авиакомпании «ЮТэйр», выполнявших рейсы по маршруту Омск —Нижневартовск, вынуждены были изменить курс и совершить посадки на запасных аэродромах из-за технических неполадок. Инциденты произошли 13 декабря, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Первый случай произошел утром: самолет, следовавший из Нижневартовска в Омск, приземлился в Сургуте. Экипаж принял решение изменить маршрут из-за превышения допустимой скорости полета с выпущенными закрылками.
Второй инцидент произошел вечером на обратном рейсе из Омска в Нижневартовск. Экипаж сообщил о недостаточном количестве топлива и запросил посадку на ближайшем аэродроме. В 20:33 по местному времени самолет успешно приземлился в Ханты-Мансийске.