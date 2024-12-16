Сразу два авиаинцидента произошли с омскими рейсами 13 декабря

Второй инцидент произошел вечером на обратном рейсе из Омска в Нижневартовск. Экипаж сообщил о недостаточном количестве топлива и запросил посадку на ближайшем аэродроме. В 20:33 по местному времени самолет успешно приземлился в Ханты-Мансийске.