В Самаре открыли 155 елочных базаров 16 декабря

В понедельник, 16 декабря 2024 года, в Самаре начали работать муниципальные ярмарки, где жители могут купить елки. Всего в областном центре открылись 155 официальных елочных базаров. Об этом сообщили в городской администрации.
«Все торговые точки оформлены в едином стиле, с деревянным ограждением и яркими вывесками над входом. У продавцов есть специальное упаковочное оборудование», — рассказали в пресс-службе.
Торговые площадки с одним из главным символов Нового года организованы в каждом районе города. На них продаются хвойные деревья, приобретенные в лесхозе. Елочные базары будут работать с 16 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря — с 08:00 до 12:00. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.
После закрытия предприниматели должны будут демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев. Также до праздника представители районных администраций будут проводить рейды, пресекать нелегальную торговлю и составлять на нарушителей протоколы.