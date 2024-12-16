В Самаре открыли 155 елочных базаров 16 декабря

Торговые площадки с одним из главным символов Нового года организованы в каждом районе города. На них продаются хвойные деревья, приобретенные в лесхозе. Елочные базары будут работать с 16 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря — с 08:00 до 12:00. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.